09:52, 20 апреля 2023
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Колонна военной техники проехала по улицам Москвы и попала на видео
По улицам Москвы проехала длинная колонна военной техники.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
По улицам Москвы в ночь на четверг, 20 апреля, проехала длинная колонна военной техники. Очевидцы сняли ее на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.
Технику заметили на Волгоградском проспекте. По данным источника, колонна въехала в столицу для участия в репетиции предстоящего 9 мая Парада Победы.
Ранее длинная колонна военной техники проехала по Москве в рамках плановых учений в октябре 2022 года. Основные их этапы прошли ночью у Дома правительства и здания Совета Федерации.