Колонна военной техники проехала по улицам Москвы и попала на видео

Технику заметили на Волгоградском проспекте. По данным источника, колонна въехала в столицу для участия в репетиции предстоящего 9 мая Парада Победы.

Ранее длинная колонна военной техники проехала по Москве в рамках плановых учений в октябре 2022 года. Основные их этапы прошли ночью у Дома правительства и здания Совета Федерации.