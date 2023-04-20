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09:52, 20 апреля 2023
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Колонна военной техники проехала по улицам Москвы и попала на видео

По улицам Москвы проехала длинная колонна военной техники.

Архивное фото.
Архивное фото.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По улицам Москвы в ночь на четверг, 20 апреля, проехала длинная колонна военной техники. Очевидцы сняли ее на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.

Технику заметили на Волгоградском проспекте. По данным источника, колонна въехала в столицу для участия в репетиции предстоящего 9 мая Парада Победы.

Ранее длинная колонна военной техники проехала по Москве в рамках плановых учений в октябре 2022 года. Основные их этапы прошли ночью у Дома правительства и здания Совета Федерации.

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