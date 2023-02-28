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12:35, 28 февраля 2023
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Длинная колонна военной техники на улицах Москвы попала на видео

Длинная колонна военной техники на улицах Москвы попала на видео
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На улицах Москвы вечером в понедельник, 27 февраля, заметили длинные колонны военной техники. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«В Москве готовятся к параду 9 Мая. Из разных регионов привозят технику», — говорится в описании.

«Не рановато ли?», «Готовь сани летом», «Каждый год так. Подготовка начинается с конца февраля», «Видел вчера на МКАД», «Брат участвовал в параде. Они сразу после Нового года готовиться начинают», — прокомментировали юзеры.

По информации из репортажа телеканала НТВ, в стране началась подготовка к предстоящему военному параду на Красной площади в честь Дня Победы. Накануне из Ивановской области в Подмосковье направились пусковые установки ракетных комплексов «Ярс» Тейковского ракетного соединения, техника которого участвует в параде уже 15 лет. Маршрут колонны традиционно проходит по федеральной трассе М7, уточнили журналисты.

Ранее длинная колонна военной техники проехала по центру Москвы в октябре 2022 года. Федеральная служба охраны (ФСО) России объяснила появление боевой техники в центре столицы плановыми учениями.

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