Длинная колонна военной техники проехала по центру Москвы и попала на видео
Причиной десятибалльных пробок в Москве стала проехавшая по городу колонна военной техники.
Длинная колонна военной техники проехала вечером в четверг, 27 апреля, по центральным улицам Москвы в сторону Красной площади и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».
По данным источника, перекрытие центра города, создавшее накануне десятибалльные пробки в столице, осуществлялось для репетиции Парада Победы.
Как сообщает портал msk1.ru, во главе колонны, подъехавшей к Красной площади, ехал танк Т-34. Жители и гости столицы столпились для просмотра репетиции парада за ограждениями. Многие наблюдали проезд техники из кафе. До ночи были перекрыты все главные улицы города.
Ранее длинную колонну военной техники заметили на улицах города 20 апреля.