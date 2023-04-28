Длинная колонна военной техники проехала по центру Москвы и попала на видео

Длинная колонна военной техники проехала вечером в четверг, 27 апреля, по центральным улицам Москвы в сторону Красной площади и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».

По данным источника, перекрытие центра города, создавшее накануне десятибалльные пробки в столице, осуществлялось для репетиции Парада Победы.