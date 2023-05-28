Колонна военной техники проехала по Москве и попала на видео

Кроме того, в колонне можно было заметить бронетранспортер БТР-40, который использовался преимущественно в 50-хх годах прошлого века и современный бронированный разведывательно-дозорный автомобиль ЗС-99.

Ранее для репетиции Парада победы по центральным улицам Москвы также проехала колонна военной техники.