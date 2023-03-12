Полуторагодовалую россиянку госпитализировали с отравлением снюсом

В Санкт-Петербурге полуторагодовалая девочка попала в больницу из-за отравления снюсом, сообщает Telegram-канал 78.ru. Инцидент произошел в квартире на проспекте Обуховской Обороны.

Ребенок взял в рот подушечку табачного изделия, но сразу выплюнул его. Мать девочки вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали ребенка в состоянии средней тяжести.

Снюс, попавший к девочке, принадлежал ее старшему брату. Он нес в стирку свою одежду, и из его кармана на пол выпал пакетик с влажным табаком. Юная россиянка обнаружила снюс и положила находку в рот.

Сейчас ребенка выписали, он в нормальном самочувствии и находится дома, уточнил источник.

Ранее в Москве школьник попал в больницу с опьянением от выпитого на завтрак йогурта. Внутренние органы ребенка не смогли переварить продукт.