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13:54, 12 марта 2023
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Полуторагодовалую россиянку госпитализировали с отравлением снюсом

Полуторагодовалая девочка отравилась снюсом старшего брата в Санкт-Петербурге.

Полуторагодовалую россиянку госпитализировали с отравлением снюсом
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полуторагодовалая девочка попала в больницу из-за отравления снюсом, сообщает Telegram-канал 78.ru. Инцидент произошел в квартире на проспекте Обуховской Обороны.

Ребенок взял в рот подушечку табачного изделия, но сразу выплюнул его. Мать девочки вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали ребенка в состоянии средней тяжести.

Снюс, попавший к девочке, принадлежал ее старшему брату. Он нес в стирку свою одежду, и из его кармана на пол выпал пакетик с влажным табаком. Юная россиянка обнаружила снюс и положила находку в рот.

Сейчас ребенка выписали, он в нормальном самочувствии и находится дома, уточнил источник.

Ранее в Москве школьник попал в больницу с опьянением от выпитого на завтрак йогурта. Внутренние органы ребенка не смогли переварить продукт.

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