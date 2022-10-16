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06:40, 16 октября 2022
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Пользователи сети поспорили о комфорте московских электричек

Пользователи сети поспорили о комфорте московских электричек
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

О комфорте столичных электричек пользователи сети поспорили в комментариях под одной из публикаций в Telegram-канале «Старая Москва». Сделанное в 1993 году фото электропоезда красного цвета вызвало у россиян самые разные воспоминания.

«Сейчас электрички комфортнее стали. Не могу забыть свое состояние, когда зимой, в мороз ниже 20 градусов по два часа ездил в неотапливаемых вагонах», — поделился один из юзеров. «В старых электричках никогда не сталкивалась с тем, чтобы зимой в вагоне было холодно. Наоборот, вспоминаются огненные от включенной печки сиденья. А вот в новых поездах с завидной регулярностью оказываюсь в промерзшем вагоне — приходится переходить в другой», — высказала противоположное мнение другая. Девушка отметила, что ездить на электропоездах ей приходится часто.

Другие участники дискуссии отметили, что с разных вокзалов Москвы в настоящее время отправляются как старые, так и новые электропоезда. По их словам, в новых электричках более удобные сиденья и просторные тамбуры, однако не все пассажиры знают о работе кондиционеров в вагонах и о том, что открытие окон в жаркую погоду делает работу этих кондиционеров бесполезной.

Ранее пользователи сети поспорили из-за качества железных машинок времен СССР. По мнению одних, они являлись «неубиваемыми», другие же отметили, что игрушки скрипели, будучи еще совсем новыми.

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