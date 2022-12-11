06:28, 11 декабря 2022
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Известного спортивного комментатора сравнили с Юрием Левитаном
Фото: Феликс Крымский / ТАСС
Известного спортивного комментатора и народного артиста Николая Озерова в материале «Мосленты» сравнили с советским диктором Юрием Левитаном.
«Когда Озеров комментировал международные встречи, его голос менялся, в нем разгоралась страсть. О каждом успехе советских спортсменов Озеров возвещал с неповторимым пафосом и затаенным торжеством. Почти как Юрий Левитан, который возвещал о триумфах Советской армии и великих космических победах», — говорится в статье.
Услышав голос Озерова, люди бросали дела и приникали к телевизорам. Поднималось настроение, забывались проблемы и невзгоды. Сердца миллионов людей наполняла гордость: «Наши опять первые!»
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