Известного спортивного комментатора сравнили с Юрием Левитаном

Известного спортивного комментатора и народного артиста Николая Озерова в материале «Мосленты» сравнили с советским диктором Юрием Левитаном.

«Когда Озеров комментировал международные встречи, его голос менялся, в нем разгоралась страсть. О каждом успехе советских спортсменов Озеров возвещал с неповторимым пафосом и затаенным торжеством. Почти как Юрий Левитан, который возвещал о триумфах Советской армии и великих космических победах», — говорится в статье.

Услышав голос Озерова, люди бросали дела и приникали к телевизорам. Поднималось настроение, забывались проблемы и невзгоды. Сердца миллионов людей наполняла гордость: «Наши опять первые!»

Ранее известный столичный художник назвал отличительную особенность москвичей.