Москвичей предупредили о мошенниках в сфере коммунальных услуг

В департаменте ЖКХ и благоустройства Москвы рассказали, как распознать мошенников, которые выдают себя за сотрудников коммунальных служб. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что лжекоммунальщики приходят в квартиры к горожанам без предупреждения. «Сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения за исключением аварийных ситуаций. Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается», — рассказал глава ведомства Петр Бирюков.

По словам заммэра, чаще всего жертвами аферистов являются пожилые люди. Злоумышленники предлагают им заменить счетчики, проверить газовые плиты или продать дорогостоящее оборудование.

Отмечается, что в праздничные дни городские службы не планируют поквартирных обходов, кроме выездов на экстренные вызовы.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками энергосбытовой компании, лжекоммунальщиками и электриками.