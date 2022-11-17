Россияне почти перестали покупать один вид жилья в Москве. Спрос на покупку комнат в столице практически сошел на нет, сообщает «Коммерсантъ».

«В Москве выставлено на продажу около 2 тыс. комнат в коммунальных квартирах. Но в крупных агентствах недвижимости сделки с этой категорией недвижимости единичны. Лоты, которые могут привлечь покупателя ценой, обычно удалены от центральных районов и расположены в очень старом фонде. А те, что продаются в удобных локациях со сложившейся инфраструктурой, стоят дороже полноценной однокомнатной квартиры в районе попроще», — говорится в сообщении. В результате комнаты в основном берут покупатели, желающие получить столичную прописку или те, кто владеет информацией о расселении или планах соседей.

По данным ЦИАН, полноценная однокомнатная квартира в Москве стоит в среднем 8,5-9 миллионов рублей, а цена комнат держится на уровне 5-5,5 миллиона рублей. При этом цены на комнаты с весны текущего года то растут, то падают в цене на 1-4 процента, хотя до апреля 2022 года был планомерный рост, сопоставимый с динамикой на вторичном рынке квартир.

В компании «Инком-Недвижимость» отметили, что, например, одно из бюджетных предложений — комната площадью 12 квадратных метров в четырехкомнатной квартире в панельном пятиэтажном доме в Новой Москве продается за два миллиона, а комната площадью 15,5 квадратных метра в сталинской высотке, в знаменитом «Доме авиаторов» на Кудринской площади, в трехкомнатной квартире обойдутся в 14,5 миллиона рублей.

Популярность такого вида недвижимости падает, и покупатели с небольшим бюджетом все чаще отдают предпочтение студиям, где могут быть полноценными хозяевами. Однако, условия экономической нестабильности подталкивают людей к рассмотрению всех наиболее доступных вариантов жилья, добавили в «ЦИАН.Аналитике».

Ранее объявление о сдаче квартиры-ячейки в историческом здании появилось в Москве.