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22:26, 05 ноября 2022
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Объявление о сдаче квартиры-ячейки в историческом здании появилось в Москве

Объявление о сдаче квартиры-ячейки в историческом здании появилось в Москве
Фото: Telegram-канал «Москва. Детали».

В столице появилось объявление о сдаче в аренду квартиры-ячейки в жилкомбинате Наркомата путей сообщения на Новой Басманной улице. Подробности опубликовал Telegram-канал «Москва. Детали».

Общая площадь двухкомнатной ячейки в историческом здании эпохи конструктивизма составляет 35 квадратных метров. «Вы будете жить в абсолютно удобном и притом музейного уровня интерьере 1932 года с отреставрированными окнами, дверями и паркетом, уникальной подлинной покраской стен 1930-х годов и мебелью, произведенной по чертежам авангардистов», — написал автор объявления.

Ранее россиян возмутил размер квартиры-студии в Москве. В сети раскритиковали объявление о сдаче 13-метрового жилья на юго-западе столицы за 48 тысяч рублей в месяц.

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