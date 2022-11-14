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19:13, 14 ноября 2022
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Коммунальные службы Москвы подготовились к зиме

Коммунальные службы Москвы подготовились к зиме
Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Паспорта готовности к зиме получили все столичные коммунальные службы, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Его цитирует официальный сайт правительства Москвы.

«По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период, ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса: ПАО “Мосэнерго”, ПАО “Россети Московский регион” и АО “ОЭК”», — сообщил спикер. Паспорта готовности также получили ПАО «МОЭК» и АО «Мосгаз».

Таким образом, в столице полностью готовы к работе в зимний сезон не только коммунальные службы, но и все энергообъекты, тепловые, газовые и электрические сети. «Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу ресурсов потребителям, что подтверждено профильными федеральными ведомствами», — подчеркнул Бирюков.

Заммэра напомнил, что отопительный сезон в этом году начался досрочно и проходит в штатном режиме. К холодам были подготовлены более 74 тысяч жилых домов и социальных объектов столицы.

Ранее москвичам назвали сроки наступления настоящей зимы. Снег и минусовая температура ожидаются в городе в ночь на 16 ноября.

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