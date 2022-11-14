Названы сроки наступления настоящей зимы в Москве

Сроки наступления настоящей зимы в Москве назвал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в ночь на 16 ноября в городе ожидается снег и минусовая температура.

«В среду москвичи увидят уже картину настоящей зимы. Ночью пройдут заметные осадки, высота снежного покрова увеличится до трех сантиметров. Конечно, на лыжи вставать еще рано, но это уже вполне по-зимнему. Ночью температура будет опускаться до минус 8 градусов, а днем — до минус 5 градусов. И так до конца недели», — рассказал он.

Синоптик отметил, что зимний характер погода начнет приобретать уже в начале недели. Так, в понедельник в городе пройдут небольшие снежные осадки, но температура будет на 1,5 градуса выше нормы. Однако уже со среды-четверга температура будет ниже нормы на 2-3 градуса.

Ранее последствия ураганного ветра в Москве попали на видео.