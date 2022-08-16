Назван город России с самыми дорогими комнатами в коммуналках

Городом России с самыми дорогими комнатами в коммуналках стала Москва, сообщают аналитики портала «Мир квартир». В большинстве российских городов цены на жилье в коммуналке поднялись с начала года.

«В Москве комнаты на вторичном рынке подорожали на 21,7 процента с начала года, в Санкт-Петербурге — на 13,2 процента», — говорится в сообщении.

Средняя стоимость комнат в столичных коммунальных квартирах составляет пять миллионов рублей. Другими дорогими городами исследователи назвали Сочи (3,55 миллиона рублей за комнату), Санкт-Петербург (3,05 миллиона), Севастополь (2,2 миллиона) и Владивосток (2,09 миллиона). В десятку также попали Казань, Симферополь, Краснодар, Хабаровск и Московская область.

По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, этот тип жилья продолжит дорожать. «Комнаты покупают те люди, которым стало не по карману приобрести квартиру и даже маленькую студию. Среди покупателей в основном одинокие люди, разменявшие жилплощадь по семейным обстоятельствам, либо молодые семьи или молодые люди, рассматривающие комнату как стартовое жилье и намеревающиеся в будущем расшириться до отдельной квартиры», — рассказал он.

Ранее москвичи массово заинтересовались посуточной арендой квартир. За год спрос на них вырос на 64 процента.