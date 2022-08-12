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Москвичи массово заинтересовались посуточной арендой квартир

Москвичи массово заинтересовались посуточной арендой квартир
Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

За год спрос на посуточную аренду жилья в России вырос на 64 процента, говорится в предоставленном РБК исследовании аналитиков популярной платформы объявлений.

Так, краткосрочной арендой массово заинтересовались и жители Московского региона: по данным экспертов, показатель составляет 15 процентов в столице и пять в Подмосковье.

Максимально популярной локацией для посуточной аренды среди москвичей стал Краснодарский край. Также спросом пользовались Санкт-Петербург, Крым и Карелия.

«Главным активатором спроса в июле этого года стал значительный рост интереса к внутреннему туризму. Связано это со снятием коронавирусных ограничений и отменой некоторых направлений зарубежного авиасообщения. Вместе с тем развивается культура путешествий на выходные в соседние регионы — люди решаются на поездки такого формата, чтобы переключиться от рутины и отдохнуть», — сообщил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Ранее были названы самые популярные для аренды дач подмосковные направления.

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