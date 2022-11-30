Напавший на журналиста охранник частной компании попал на видео

Уголовное дело возбуждено по факту нападения охранника одной из частных обслуживающих компаний на журналиста ВГТРК «Россиия», сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 144 ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенные с насилием над журналистом") УК России. Следователи столичного СК устанавливают все обстоятельств произошедшего», — говорится в пресс-релизе.

По данным следственного органа, инцидент произошел в среду, 30 ноября, в помещении одной из частных обслуживающих компаний. Ее охранник напал на журналиста программы «Вести. Дежурная часть», снимавшего там репортаж, и применил к нему физическую силу. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал программы.

Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых в разбойном нападении на Литовском бульваре в Москве в понедельник, 28 ноября. Тогда преступники отобрали у клиента одно из банков 100 тысяч долларов США.