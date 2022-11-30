Захватившие 100 тысяч долларов США вооруженные налетчики задержаны в Москве

Двое подозреваемых в резонансном вооруженном налете с захватом 100 тысяч долларов США на Литовском бульваре в Москве задержаны оперативниками угрозыска и полицейскими патрульно-постовой службы, сообщает в среду, 30 ноября, «МВД Медиа».

«По данному факту (…) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой» УК России. В настоящее время судом рассматривается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения», — говорится в пресс-релизе.

По данным полиции, один из подозреваемых был задержан в торговом центре на Открытом шоссе. При этом он успел открыть по оперативникам стрельбу из травматического пистолета, обошлось без пострадавших. Кроме оружия у него изъяли часть похищенных денег. Второй предполагаемый налетчик был задержан на съемной квартире в Подмосковье. При обыске у него был изъят травматический пистолет. На оружие есть разрешение.

Разбойное нападение на Литовском бульваре было совершено днем 28 ноября. Налетчики под угрозой оружия отобрали у 30-летнего мужчины, вышедшего из банка, сумку, в которой находилось 100 тысяч долларов США и скрылись на такси.