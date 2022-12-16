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23:32, 16 декабря 2022
1 мин.

«Конь без пальто» у метро в Москве развеселил россиян

«Конь без пальто» у метро в Москве развеселил россиян
Кадр: видео Telegram-канал «Что там в Москве?»

В пятницу, 16 декабря, у станции метро «Беговая» в столице прохожие заметили и сняли на видео коня. Ролик опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

«Даже конь знает, что в пятницу вечером лучше на метро», — иронично заметил автор поста. Увиденное развеселило многих подписчиков канала.

«Кто забыл коня у входа в метро?», «Всадник греется, околел», «А коня без пальто не пускают», — написали россияне.

Несколько человек обратили внимание, что с названием станции метро конь точно не прогадал. Один из юзеров напомнил, что именно у «Беговой» находится Центральный Московский ипподром.

Ранее пользователей сети развеселил головной убор пассажирки московского метро. Женщина надела высокую меховую шапку, напоминающую чепец.

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