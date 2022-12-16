23:32, 16 декабря 2022
1 мин.
«Конь без пальто» у метро в Москве развеселил россиян
Кадр: видео Telegram-канал «Что там в Москве?»
В пятницу, 16 декабря, у станции метро «Беговая» в столице прохожие заметили и сняли на видео коня. Ролик опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».
«Даже конь знает, что в пятницу вечером лучше на метро», — иронично заметил автор поста. Увиденное развеселило многих подписчиков канала.
«Кто забыл коня у входа в метро?», «Всадник греется, околел», «А коня без пальто не пускают», — написали россияне.
Несколько человек обратили внимание, что с названием станции метро конь точно не прогадал. Один из юзеров напомнил, что именно у «Беговой» находится Центральный Московский ипподром.
Ранее пользователей сети развеселил головной убор пассажирки московского метро. Женщина надела высокую меховую шапку, напоминающую чепец.