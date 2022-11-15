Раскрыта стоимость отдыха в Москве на Новый год

Стоимость отдыха в Москве на Новый год раскрыли в Ассоциации туроператоров (АТОР).

«По данным туроператоров, в Москве в период зимних праздников номер на двоих в трехзвездочном отеле стоит от 3 до 4,5 тысячи рублей в сутки, в четырехзвездочном отеле — от 3,5 до 5 тысяч рублей в сутки, в отеле с пятью звездами — от шести тысяч рублей в сутки и выше», — говорится в сообщении.

При этом самый бюджетный вариант для путешествия в столицу — это экскурсионный тур с 30 декабря по 2 января. За 13,2 тысячи рублей туристам предлагают размещение в трехзвездочном отеле. Помимо размещения и экскурсий, в стоимость входят завтраки, дорогу понадобится оплатить дополнительно.

Ранее определены популярные у россиян направления для путешествий на Новый год. Самыми востребованными оказались отечественные горнолыжные курорты.