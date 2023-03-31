Россиян пригласили на бесплатную онлайн-конференцию по кибербезопасности

Бесплатная онлайн-конференция по кибербезопасности «Другие уроки» пройдет 6 апреля, сообщили «Мосленте» в пресс-службе VK Group. К участию приглашаются все желающие российские педагоги, родители и дети.

«Как вести себя в интернете: главные рекомендации по безопасности в сети» — так звучит тема предстоящей лекции. Специалисты расскажут об актуальных для школьников разного возраста правилах поведения в сети.

Участники конференции узнают, какой информацией не стоит делиться в сети, как онлайн-публикации могут повлиять на будущее пользователя, как своевременно распознавать мошенничество в интернете и защитить свой аккаунт от взлома, а также научатся проверять достоверность информации.

В рамках лекции выступят директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов, старший эксперт по информационной безопасности и киберкультуре VK Алексей Заславский, учитель «Цифровой школы», победитель командного конкурса для педагогов платформы «Россия — страна возможностей» Элина Стрейкмане и другие эксперты сферы образования. Активно пользующиеся интернетом школьники поделятся мнением, почему важно заботиться о своем цифровом следе.

Все участники конференции получат сертификаты и методические рекомендации по правилам поведения в интернете.

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо пройти регистрацию на сайте проекта. Онлайн-встреча пройдет 6 апреля с 13:00 до 16:30. Эфир будет доступен на сайте «Других уроков», а также на страницах «VK Образования» в соцсетях.

Ранее VK запустил проект «Места». Компания снимет видеоролики о 70 регионах России.