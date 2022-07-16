Конфликт со стрельбой на западе Москвы попал на видео
В результате конфликта со стрельбой на западе Москвы пострадал 35-летний мужчина, сообщили на официальном сайте ГУ МВД России по столице. Видеозапись с места событий попала в сеть.
«В полицию поступила информация, что на улице Крылатская, у входа в парк развлечений "Сказка", с ранением головы лежит мужчина. Незамедлительно информация была передана всем нарядам полиции, работающим в системе единой дислокации. По горячим следам полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в противоправном деянии», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них достал похожий на пистолет предмет и несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента, после чего скрылся. Пострадавший был экстренно госпитализирован.
Задержанных доставили в территориальный отдел полиции, а предмет, из которого предположительно были произведены выстрелы, направили на экспертизу. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», — говорится на сайте главка.
Из опубликованного Telegram-каналом «112» видео становится понятно, что конфликт произошел на проезжей части и затруднил движение автомобилей. По данным канала, задержанные полицейскими мужчины являются гражданами Ингушетии 29 и 44 лет.
Ранее сообщалось, что охранник заведения в Лучниковом переулке ранил женщину. 30-летняя потерпевшая заявила, что он выстрелил в нее из пистолета.