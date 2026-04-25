Опубликовано 24 апреля 2026, 21:221 мин.
Кони совершили загадочный побег в Подмосковье
Лошади сбежали из частного хозяйства в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «360.ru».
Очевидцы заметили коней 24 апреля в районе станции «Санаторная» на Белорусском направлении.
По словам одной из жительниц, первый раз животных увидели еще 14 апреля. Тогда лошадей было трое, однако затем куда-то исчез серый конь. К публикации также прилагается видео.
Кто является хозяином непарнокопытных, пока узнать не удалось.
Ранее пятерых коней заметили в подмосковном дворе рядом с МКАД.