Кони совершили загадочный побег в Подмосковье

Лошади сбежали из частного хозяйства в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «360.ru».

Очевидцы заметили коней 24 апреля в районе станции «Санаторная» на Белорусском направлении.

По словам одной из жительниц, первый раз животных увидели еще 14 апреля. Тогда лошадей было трое, однако затем куда-то исчез серый конь. К публикации также прилагается видео.

Кто является хозяином непарнокопытных, пока узнать не удалось.

