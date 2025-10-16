Пятерых коней заметили в подмосковном дворе

Пятерых коней заметили в подмосковном поселке Развилка рядом с МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «MSK1.RU». К публикации также прилагается видео.

На кадрах заметно, как подмосковный двор с детской площадкой как ни в чем не бывало пересекают пять лошадей. Автор публикации предположил, что животные могли сбежать из конюшни, которая располагается неподалеку.

«Однако непарнокопытные выглядят достаточно неухоженными, хотя и не боятся людей и машин», — говорится в публикации.

