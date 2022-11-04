В Москве прошел конкурс по одеванию «покойников»

Женщины в черном в рамках мероприятия поборолись за звание лучшего ведущего похорон. Посетителей развлекала ростовая кукла-гроб, а для снимков на память оборудовали фотозону с креслом в виде гроба.

Ранее россиянам начали предлагать онлайн-услугу псевдопогребения. Организатор инициативы Екатерина Преображенская заявила, что церемония должна помочь человеку в борьбе с выгоранием.