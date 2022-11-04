В Москве прошел конкурс по одеванию «покойников»
Конкурс по одеванию «покойников» прошел в столице на выставке ритуальщиков. Кадрами с места событий поделился Telegram-канал «Осторожно, Москва».
«Кроме новинок гробов, траурной моды и могильных плит, на выставке устроили тематические соревнования. В центре зала похоронные бригады состязались в том, кто лучше и быстрее оденет и накрасит манекенов-покойников», — говорится в сообщении канала.
Женщины в черном в рамках мероприятия поборолись за звание лучшего ведущего похорон. Посетителей развлекала ростовая кукла-гроб, а для снимков на память оборудовали фотозону с креслом в виде гроба.
Ранее россиянам начали предлагать онлайн-услугу псевдопогребения. Организатор инициативы Екатерина Преображенская заявила, что церемония должна помочь человеку в борьбе с выгоранием.