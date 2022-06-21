Московские контролеры парковок встали на ролики

Контролеры-роллеры «Московского паркинга» вышли на улицы Москвы, сообщает в своем Telegram-канале столичный Дептранс.

«Они помогают водителям, отвечают на вопросы о платных парковках и следят за соблюдением правил остановки и стоянки. Если контролеры находят нарушения, то сообщают об этом в МАДИ или ГИБДД — город становится безопаснее», — говорится в сообщении.

За один рабочий день контролеры, вставшие на роликовые коньки, проезжают расстояние больше 50 км, что сопоставимо с протяженностью Москвы с севера на юг. Это все для того, чтобы никого не оставить без нужной информации, говорится в сообщении Дептранса.

Ранее Дептранс назвал три самых популярных пляжа Москвы. В топ-3 популярных мест отдыха попал водоем в Серебряном Бору, озеро Школьное в Зеленограде и Большой садовый пруд.