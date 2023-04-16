Полиция ищет подозреваемого в сожжении Корана в Москве
Уголовное дело возбудили из-за видеоролика с сожжением Корана в Москве.
По факту публикации видеоролика с сожжением Корана возбуждено уголовное дело, сообщили вечером в субботу, 15 апреля, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемого в этой акции, говорится в пресс-релизе ведомства.
Предполагаемое место события — территория Восточного округа Москвы. Статья, по которой возбуждено дело, не называется.
По данным Telegram-канала Baza, видеоролик записан на берегу Святого озера в Москве. Мужчина сжигает Коран со словами «Москва для русских, знайте свое место».
Ранее треш-блогера Станислава Базарова задержали в Москве за надругательство над иконой.