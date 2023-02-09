В московском парке заметили кормушку с названием популярной сети фастфуда

Фотографией замеченной в столичном парке кормушки для птиц с названием популярной сети фастфуда поделился районный Telegram-канал «Кузьминки».

«В одном из московских парков», — подписал автор поста фото с деревянным домиком-кормушкой, на крышу которого нанесена надпись «Вкусно — и точка».

Идея восхитила пользователей сети, многие не удержались от иронии. «Как мило! Молодцы те, кто придумал!», «Птичкам тоже нужны свои бургеры», «Начало...», «Вот, что я люблю», «Логотип приклеить забыли», «Бренд осваивает новую аудиторию! Ближе к природе», «Птичкам теперь есть, где зависать в морозные деньки», — написали юзеры.

Один из участников дискуссии озадачился вопросом, заплатил ли производитель фастфуда за такую рекламу.

Ранее кормушка для птиц на сделанном в лесу фото напомнила пользователю сети о бразильских трущобах. Недовольному юзеру возразили, что подобные конструкции и не должны выглядеть чересчур роскошно.