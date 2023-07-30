14:02, 30 июля 2023
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Кормящие стадо коз в Москве прохожие восхитили пользователей сети
Кормящие стадо коз в Бутове прохожие попали на видео и восхитили пользователей сети.
Кормящие стадо коз в Бутове прохожие попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».
«Боже мой, какая прелесть», — говорит автор ролика, проходя мимо кормящих животных с рук женщины и ребенка.
«Бутовские козы стали уже совсем ручными», — заметил автор поста на канале. Увиденное восхитило пользователей сети, они оставили под публикацией сотни лайков.
Ранее очевидцы сняли на видео битву козлов в московском районе Южное Бутово.