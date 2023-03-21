Кортеж Си Цзиньпина сняли на видео в спальном районе Москвы

На кадрах запечатлено, как кортеж правительственной делегации проезжает по улице: авто китайского лидера следует в сопровождении машин с мигалками и мотоциклистов.

По данным СМИ, Си Цзиньпин остановился в люксе пятизвездочного отеля на территории китайского делового центра «Парк Хуамин» рядом с Ростокино. Председатель КНР прибыл в Москву в понедельник, 20 марта, с государственным визитом. Представители китайской общины вышли встретить Си Цзиньпина на улицы столицы.