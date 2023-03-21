16:21, 21 марта 2023
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Кортеж Си Цзиньпина сняли на видео в спальном районе Москвы
Опубликовано видео проезжающего по Ростокино кортежа главы Китая Си Цзиньпина.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Проезжающий по Ростокино кортеж председателя КНР Си Цзиньпина попал на видео. Ролик, снятый в спальном районе на северо-востоке Москвы, опубликовали в Telegram-канале «Ростокино СВАО М125».
На кадрах запечатлено, как кортеж правительственной делегации проезжает по улице: авто китайского лидера следует в сопровождении машин с мигалками и мотоциклистов.
По данным СМИ, Си Цзиньпин остановился в люксе пятизвездочного отеля на территории китайского делового центра «Парк Хуамин» рядом с Ростокино. Председатель КНР прибыл в Москву в понедельник, 20 марта, с государственным визитом. Представители китайской общины вышли встретить Си Цзиньпина на улицы столицы.