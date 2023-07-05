Разбросанные на улице кости с мясом напугали москвичей

Разбросанные на улице окровавленные кости с мясом заметили очевидцы в московском районе Лефортово. Увиденное напугало местных жителей, сообщает Telegram-канал «Лефортово ЮВАО М125».

По данным администраторов канала, кости после разделки выбрасывают в мусорный бак сотрудники одного из мясных магазинов на шоссе Энтузиастов. Ночью бездомные животные растаскивают их по улицам.

«Фу, как мерзко. Даже смотреть противно», «Да, мы эту расчлененку ежедневно вынуждены наблюдать в живую», «А я за. Всех собак с кошками бездомными покормят. Плюс птички. И если это так, то спасибо, что вы есть», «На улицах Лефортова это выглядит неприятно», — прокомментировали юзеры.

Ранее кинолог Владимир Голубев сообщил, что трубчатые кости птиц нельзя давать собакам ни в каком виде, а любые вареные кости исключаются категорически.