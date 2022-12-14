Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков для детей

Рекомендации по выбору сладких новогодних подарков для детей дал Роспотребнадзор. В ведомстве призвали придерживаться нескольких правил при выборе съедобного презента.

«Важно выбирать наборы, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров). Не рекомендуются сладости с наличием потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис, и карамели, в том числе леденцовой, поскольку они содержат алкоголь более 0,5 процента этанола», — говорится в сообщении.

Также в составе сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, идентичные натуральным ароматизаторы, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. При этом допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов.

В состав качественного сладкого набора, по данным Роспотребнадзора, могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), а также вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад, которые должны быть в упаковке.

Как отметили в ведомстве, сладкие новогодние подарки рекомендуется приобретать только в местах организованной торговли: магазинах, супермаркетах, на официальных рынках. При покупке необходимо проверить целостность упаковки, наличие маркировки и выбрать набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки.

Ранее были раскрыты причины вечерней тяги к сладостям. Одно из объяснений — усталость за день и желание расслабиться.