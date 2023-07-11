Найден неделю блуждавший по московскому аэропорту кот-беглец

В московском аэропорту Внуково нашли кота, неделю назад сбежавшего из переноски по пути в багажное отделение самолета, передает «112». В ближайшее время питомца по кличке Котик передадут хозяевам.

Одна из сотрудниц аэропорта записала видео, где подробно рассказала о случившемся. «До хозяев не можем дозвониться. Юлия с дочкой находятся в Якутске, там пять утра, они спят. А Евгений в Москве на сутках, с ним связи нет. Поэтому все кругом уже знают, что кот нашелся, а хозяева еще нет», — рассказала она.