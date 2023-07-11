Найден неделю блуждавший по московскому аэропорту кот-беглец
Во Внуково нашли неделю назад сбежавшего из багажного отделения самолета кота.
В московском аэропорту Внуково нашли кота, неделю назад сбежавшего из переноски по пути в багажное отделение самолета, передает «112». В ближайшее время питомца по кличке Котик передадут хозяевам.
Одна из сотрудниц аэропорта записала видео, где подробно рассказала о случившемся. «До хозяев не можем дозвониться. Юлия с дочкой находятся в Якутске, там пять утра, они спят. А Евгений в Москве на сутках, с ним связи нет. Поэтому все кругом уже знают, что кот нашелся, а хозяева еще нет», — рассказала она.
Известно, что кота обнаружили на перроне, недалеко от места стоянки самолета, на котором улетели его хозяева. Позднее с семьей связались, они заявили, что брать питомца в путешествия больше не будут, во избежание столь нервных ситуаций.
О пропаже животного стало известно во вторник, 4 июля. После заявления хозяев сотрудники полиции просмотрели записи со всех камер наблюдения во Внуково, но не смогли определить, в каком направлении скрылся их любимец.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии поймали бегающего по улицам Москвы агрессивного лемура.