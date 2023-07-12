В Подмосковье кот запер изнутри квартиру и не пустил домой хозяев

В подмосковной Шатуре кот заперся изнутри в квартире и не пустил домой хозяев. Вызванные на место спасатели проникли в жилище через окно, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Владельцы животного сообщили, что оставили его в квартире одного почти на сутки. За это время питомец закрыл входную дверь на щеколду. Сотрудники МЧС попали в помещение через окно с помощью автолестницы и открыли дверь, не взламывая замок.

«Животное, квартира и все имущество спасено. Ничего не пострадало», — уточнил хозяин кота.

Ранее в Подмосковье спасатели вызволили из запертой квартиры мужчину с инсультом. Специалисты деблокировали дверь с помощью шанцевого инструмента.