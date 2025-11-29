Кота с пулевыми ранениями спасли в Зеленограде

Кота Тимофея с множественными пулевыми ранениями спасли в Зеленограде. Информация об этом появилась в Telegram-канале сети государственных ветеринарных клиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».

Владельцы животного рассказали, что кот пострадал при прогулке в частном секторе. Ветеринары выяснили, что у животного был пробит кишечник в 24-х местах и в двух местах — селезенка. Помимо этого, пули попали в грудную клетку и мышцы бедра. «Хирург немедленно приступил к операции, на которую потребовалось более трех часов. В итоге почти безнадежный пациент был спасен», — говорится в публикации.

Сейчас здоровье животного вне опасности: раны полностью зажили.

Ранее в ветеринарную клинику Зеленограда поступил необычный пациент — толстый Енот по кличке Шелдон, перебравший с угощениями. Из-за лишнего веса питомец не мог дотянуться до некоторых мест своего тела и тщательно проводить груминг.