Котов-«байкеров» заметили на юго-западе Москвы. Фотографии сидящих на мотоцикле животных были опубликованы в Telegram-канале «Зюзино М125».

«Такие "пушистые байкеры" обитают у нас в Зюзине», — подписал снимки автор поста.

Пользователи сети умилились. «Это друзья главных героев мультика "Мыши-рокеры с Марса"? Они там тоже на мотоциклах разъезжали», «Котоцикл», «Серьезные ребята следят за порядком на районе», — написали юзеры в комментариях.

Ранее выгуливающий пса в рюкзаке-переноске самокатчик возмутил пользователей сети.