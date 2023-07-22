21:10, 22 июля 2023
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Котов-«байкеров» заметили на юго-западе Москвы
Котов-«байкеров» заметили на улице в московском районе Зюзино.
Фото: Евгений Харитонов / Фотобанк Лори
Котов-«байкеров» заметили на юго-западе Москвы. Фотографии сидящих на мотоцикле животных были опубликованы в Telegram-канале «Зюзино М125».
«Такие "пушистые байкеры" обитают у нас в Зюзине», — подписал снимки автор поста.
Пользователи сети умилились. «Это друзья главных героев мультика "Мыши-рокеры с Марса"? Они там тоже на мотоциклах разъезжали», «Котоцикл», «Серьезные ребята следят за порядком на районе», — написали юзеры в комментариях.
Ранее выгуливающий пса в рюкзаке-переноске самокатчик возмутил пользователей сети.