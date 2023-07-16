В Москве заметили самокатчика с собакой на спине

Выгуливающего пса необычным образом самокатчика заметили на юго-западе Москвы. Опубликованные в группе «Зюзино М125» в социальной сети «ВКонтакте» кадры с животным в рюкзаке-переноске за спиной молодого человека возмутили пользователей сети.

«Возле Prime Plaza замечен обладатель самого милого рюкзака. Идея для тех, кто уж очень хочет взять своих четвероногих на самокатную прогулку», — подписал фотографии автор поста.

«Бедная собака! Ей, наверное, дискомфортно сами догадайтесь, в каком месте! Самокатчика этого надо так же подвесить у кого-нибудь за спиной в таком же одеянии!» — отреагировал на увиденное один из юзеров. «Эта штуковина предназначена ведь для подобного. Возможно, с этим местом там все продумано. Но точно говорить не возьмусь, конечно», — предположили ему в ответ.

«А специальный памперс для животного там продуман? Хотя собак выводят на улицу не только в туалет, но и чтобы они побегали, порадовались простору. Такие прогулки им ни к чему!» — заметила участница дискуссии.

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