Коты устроили пожар в квартире в Подмосковье

Коты устроили пожар в квартире в Московской области. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Одинцово-1». Очевидцы услышали пожарную тревогу и увидели дым из окон одной из квартир. Напуганные жители вызвали скорую помощь, пожарных и полицию. Виновниками пожара оказались два кота.

По словам хозяйки квартиры, питомцы играли на кухне, когда один из них прыгнул на плиту, из-за чего конфорка включилась. На ней стояла сушилка для овощей. Она загорелась, в квартире начался пожар. Отмечается, что животные в результате случившегося не пострадали.

Ранее в Одинцово 34-летний местный житель выкинул из окна 16-го этажа двух котов и вещи. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.