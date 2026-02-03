Опубликовано 03 февраля 2026, 03:521 мин.
Коты устроили пожар в квартире в Подмосковье
Два кота устроили пожар в квартире в Подмосковье.
Фото: Roman Naumov / Globallookpress
Коты устроили пожар в квартире в Московской области. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.
Инцидент произошел в жилом комплексе «Одинцово-1». Очевидцы услышали пожарную тревогу и увидели дым из окон одной из квартир. Напуганные жители вызвали скорую помощь, пожарных и полицию. Виновниками пожара оказались два кота.
По словам хозяйки квартиры, питомцы играли на кухне, когда один из них прыгнул на плиту, из-за чего конфорка включилась. На ней стояла сушилка для овощей. Она загорелась, в квартире начался пожар. Отмечается, что животные в результате случившегося не пострадали.
Ранее в Одинцово 34-летний местный житель выкинул из окна 16-го этажа двух котов и вещи. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.