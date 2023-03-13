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14:08, 13 марта 2023
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С потолка станции БКЛ «Рижская» демонтируют «ковер-самолет»

Цифровую инсталляцию демонтируют со станции БКЛ «Рижская» в Москве.

С потолка станции БКЛ «Рижская» демонтируют «ковер-самолет»
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С потолка станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Рижская» в Москве в понедельник, 13 марта, демонтируют цифровую инсталляцию в виде ковра-самолета. LED-экран был установлен компанией МТС и по договору он должен был находиться на станции с 1 по 13 марта, сообщается на сайте компании.

«За счет направленного вперед движения камеры у зрителей создается ощущение стремительного полета по нитям ковра-самолета», — отмечали в МТС.

Инсталляция должна была показать высокую скорость интернета оператора в столичной подземке, уточнили в пресс-службе.

Ранее молодые люди устроили флешмоб на станции БКЛ «Рижская». Они легли на пол в ряд под большим экраном и попали на видео.

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