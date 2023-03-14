«Ковер-самолет» решили оставить на потолке станции БКЛ «Рижская»

Арт-объект в виде ковра-самолета решили оставить на потолке станции БКЛ «Рижская», сообщает Дептранс. Мультимедийная инсталляция пользуется популярностью у пассажиров столичной подземки: посмотреть на «ковер» приехало более 122 тысяч человек.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, арт-объект планировалось установить на время, но из-за повышенного спроса пассажиров на просмотр было принято решение его не убирать.

Отмечается, что LED-экран установлен компанией МТС. Замысел авторов заключался в визуализации возможностей скоростного интернета в метро.

Ранее москвичи устроили флешмоб на новой станции БКЛ. Компания молодых людей легла на пол на станции «Рижская», чтобы посмотреть на инсталляцию.