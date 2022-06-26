Пользователей сети развеселил козленок на одной из улиц Подмосковья. Снимок животного опубликовали в группе «ВКонтакте» «Типичные Химки». Автор поста рассказал, что на улице Репина был найден козленок без клейма. Позднее местные жители добавили, что хозяева нашли животное и с ним все хорошо.

Пользователи сети, увидев снимок одиноко стоящего посреди улицы козленка, начали упражняться в юморе. Локация подтолкнула пользователей на ироничный комментарий, что парнокопытное пришло поступать в авиационный ВУЗ. Другие пошутили, что это потерялся чей-то «бывший».

Многие также вспомнили сказку Толстого «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», где главная героиня говорила своему брату не пить из копытца, чтобы не стать козленочком. «Говорил я Иванушке, не пей ты эту водку паленую, козленочком станешь», «Кто-то водицы из химкинской лужи попил», — написали пользователи.

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