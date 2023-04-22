В Москве козы перешли дорогу и рассмешили пользователей сети
В московском Бутове шесть коз перешли дорогу рядом с пешеходным переходом.
В столичном районе Бутово шесть коз перешли дорогу и рассмешили пользователей группы «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы записали животных на видео.
«На улице потеплело, на деревьях появились первые листочки, а в Бутове на дороге заметили знаменитых коз», — подписал автор видео, на котором запечатлел рогатых животных, переходящих проезжую часть рядом с пешеходным переходом.
«Главное, что даже в деревнях уже нет коз, а в Москве — пожалуйста», «Надо сделать их символом Бутова и на гербе разместить», «Держит что ль кто-то в гараже? Травка полезла, и их выпустили. А что удивляться? Нынче натуральное молоко недешевое», «Обычное Бутово», — прокомментировали подписчики сообщества.
Один из пользователей обеспокоился, как бы их на мясо не забрали, и получил ответ от юзеров. «Они там не первый год ходят. Видимо, уже научились отпор давать», «У них рожки и копытца есть», — написали они.
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