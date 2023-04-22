В Москве козы перешли дорогу и рассмешили пользователей сети

«Главное, что даже в деревнях уже нет коз, а в Москве — пожалуйста», «Надо сделать их символом Бутова и на гербе разместить», «Держит что ль кто-то в гараже? Травка полезла, и их выпустили. А что удивляться? Нынче натуральное молоко недешевое», «Обычное Бутово», — прокомментировали подписчики сообщества.

Один из пользователей обеспокоился, как бы их на мясо не забрали, и получил ответ от юзеров. «Они там не первый год ходят. Видимо, уже научились отпор давать», «У них рожки и копытца есть», — написали они.

Ранее москвичи оценили «танцующий» светофор.