Москвич вынес из квартиры пенсионерки украшения на сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от 62-летней местной жительницы о краже золотых ювелирных изделий из квартиры дома по улице Советской. Сумма материального ущерба составила 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 40-летнего жителя Москвы. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Ранее стало известно, что в Москве пенсионерка обокрала свою 96-летнюю знакомую. Сумма ущерба составила один миллион рублей.