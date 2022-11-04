Город
16:44, 04 ноября 2022
1 мин.

Москвич вынес из квартиры пенсионерки украшения на сотни тысяч рублей

Москвич вынес из квартиры пенсионерки украшения на сотни тысяч рублей
Фото: МВД России

Москвич вынес из квартиры пенсионерки украшения на сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от 62-летней местной жительницы о краже золотых ювелирных изделий из квартиры дома по улице Советской. Сумма материального ущерба составила 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 40-летнего жителя Москвы. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Ранее стало известно, что в Москве пенсионерка обокрала свою 96-летнюю знакомую. Сумма ущерба составила один миллион рублей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.