Приезжая украла на остановке в Москве сумку с сотнями тысяч рублей

Приезжая украла на остановке сумку с сотнями тысяч рублей на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«В Отдел МВД России по району Западное Дегунино г. Москвы с заявлением о краже обратилась 76-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что забыла на автобусной остановке, расположенной на улице Маршала Федоренко, сумку, в которой находились денежные средства в размере 390 тысяч рублей и документы. Обнаружив пропажу в автобусе, гражданка вернулась обратно, но сумки уже не было», — говорится в сообщении.

Оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя приезжая женщина. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у нее деньги, которые она спрятала в сапог. Похищенные средства в полном объеме были возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

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