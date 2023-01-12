Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения штаммом «Кракен» в России

О первом случае заражения новым штаммом Омикрона — «Кракеном» — в России, сообщил в четверг, 12 января, Роспотребнадзор.

«Новый субвариант Омикрона — XBB.1.5 "Кракен" был обнаружен в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время в стране установлена широкая линейка разновидностей штамма Омикрон, однако доминирующей остается линия Омикрона ВА.5.

Сейчас никаких ограничений в связи с обнаружением «Кракена» в стране вводить не планируется, подчеркнули в Роспотребнадзоре..

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