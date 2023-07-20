17:14, 20 июля 2023
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Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей
Красную площадь и Мавзолей Ленина в Москве закроют для посетителей 22 июля.
Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. Пройти на главную площадь страны нельзя будет в субботу, 22 июля.
«22 июля 2023 года в связи с проведением мероприятия допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.
Ранее мужчина попытался поджечь здание Мавзолея Ленина с помощью коктейля Молотова. Было возбуждено административное дело.