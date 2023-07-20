Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. Пройти на главную площадь страны нельзя будет в субботу, 22 июля.

«22 июля 2023 года в связи с проведением мероприятия допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Ранее мужчина попытался поджечь здание Мавзолея Ленина с помощью коктейля Молотова. Было возбуждено административное дело.