13:00, 25 апреля 2023
1 мин.
Красную площадь закроют для посетителей в Москве
Красную площадь в Москве закроют для посетителей на две недели.
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters
Красную площадь в Москве закроют для посетителей на две недели. Об этом «Мосленте» сообщил представитель отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.
По имеющейся информации, вход на Красную площадь будет ограничен с 27 апреля по 10 мая 2023 года. Закрытие главной площади страны связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что Московский Кремль будет закрыт для посетителей 7 мая до часу дня и 9 мая.