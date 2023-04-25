Красную площадь закроют для посетителей в Москве

Красную площадь в Москве закроют для посетителей на две недели. Об этом «Мосленте» сообщил представитель отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

По имеющейся информации, вход на Красную площадь будет ограничен с 27 апреля по 10 мая 2023 года. Закрытие главной площади страны связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Московский Кремль будет закрыт для посетителей 7 мая до часу дня и 9 мая.