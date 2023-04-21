Мавзолей Ленина закроют для посетителей в Москве

Мавзолей Ленина в Москве и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей из-за празднования Дня Победы, сообщили ТАСС в Федеральной служба охраны (ФСО). Информацию об этом «Мосленте» подтвердили в пресс-центре ведомства.

Как сообщили представители ФСО, посещение Мавзолея и некрополя будет недоступно москвичам и гостям города с 23 апреля по 15 мая 2023 года. Закрытие будет связано с проведением репетиций и празднованием 9 мая.

Кроме того, Московский Кремль будет закрыт для посетителей 7 мая до часу дня и 9 мая, отметили в ведомстве.

Ранее Мавзолей Ленина закрывался с 13 февраля по 15 апреля на проведение профилактических мероприятий.