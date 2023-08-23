Кража телефона у мотоциклиста во время движения попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Так воруют телефоны у мотоциклистов на ходу», — написали администраторы канала.

На видео мотоциклист на шоссе догоняет «коллегу», хватает прикрепленный к рулю телефон и скрывается.

«А где момент с кармой?», «Он думал, что его не найдут? Номера же видны», «Джейсон Борн [герой боевиков о бывшем сотруднике ЦРУ и профессиональном убийце, потерявшем память] на минималках», «Вор с номерами. Смешно», «Оленя уже вычислили», «Шумахер года», «Когда были бумажные карты, их никто не крал», «Какой ловкий воришка», — написали пользователи мессенджера.

Ранее приезжие украли скульптуру лошади в Москве и попали на видео.