Раскрыты причины популярности «странных» скульптур на улицах столицы

Причины популярности «странных» скульптур на улицах столицы раскрыла «Мосленте» продюсер фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние» и директор арт-парка «Никола-Ленивец» Юлия Бычкова.

Она напомнила, что когда-то «невидалью» казались благоустроенные жилые дворы с современными детскими площадками, но сегодня при их помощи уже сложно выделиться, «пропиариться». Девелоперы искали что-то новое для создания вау-эффекта. И нашли.

«Паблик-арт в этом смысле панацея, хотя и он, разумеется, станет общим местом в обозримом будущем. Но пока мода на паблик-арт только набирает обороты. Это hot & sexy, как говорится», — отметила Бычкова. Многие девелоперы, по ее словам, планируют проводить конкурсы на самые необычные скульптуры.

Московские чиновники тоже активно интересуются современным искусством, но они же этой темы немного побаиваются, продолжила собеседница «Мосленты». «С паблик-артом есть такая штука, что благодаря своей необычности он очень "инстаграбельный", но реакция общества на него часто непредсказуема», — объяснила она.

Для «предсказуемой» реакции, по словам Бычковой, нужно проводить исследования контекста, в частности ландшафтно-визуальный анализ и соцопросы, а также внимательно продумывать концепцию, чем зачастую пренебрегают из желания сэкономить.

«Наглядным примером здесь может послужить история с "Большой глиной № 4" Урса Фишера перед зданием ГЭС-2. Ее в какой-то момент просто установили на Болотной набережной и все, то есть никто не удосужился подготовить общественное мнение к ее появлению», — напомнила она.

Ранее появление скандального монумента «Большая мать» в центре Москвы оценил народный художник России, автор памятника князю Владимиру Салават Щербаков. Скульптура художника и известного представителя московского акционизма Олега Кулика была установлена в Гостином дворе.