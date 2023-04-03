Названа общая сумма кредитов по картам у москвичей

Общую сумму кредитов москвичей назвали сотрудники компании «Скоринг бюро», передает РИА Новости. По данным экспертов, лимит по выданным в столице кредитным картам составил в начале 2023 года более десяти миллиардов рублей.

По данным экспертов, наибольшим спросом кредитные карты пользовались в Москве: жители столицы взяли в кредит 10,7 миллиарда рублей. В Подмосковье этот показатель в начале года достиг 6,7 миллиарда рублей.

Средний лимит по кредиткам в России вырос до 92,03 тысячи рублей на человека, достигнув в общей сумме 1,8 триллиона рублей. Это на 36 процентов больше показателей прошлого года, говорится в сообщении.

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