Кремлевская елка вошла в десятку самых высоких новогодних деревьев в мире

Кремлевская елка заняла седьмое место в топ-10 самых высоких новогодних деревьев в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Высота дерева составила 26 метров, обхват ствола -- 64 сантиметра. Размах нижних ветвей ели достигает 11 метров. Символ Нового года нашли в Рузском муниципальном округе Московской области. Елку спилили 8 декабря, в Кремль она была доставлена спустя два дня, вечером 10 декабря.

Первое место в десятке заняла бразильская ель высотой в 57 метров. На втором месте расположилось хвойное дерево из Испании, высота которого -- 35 метров. Тройку лидеров замыкает Индонезия с елкой в 33 метра.

Ранее сообщалось, что почти 180 елочных базаров откроется в Подмосковье в преддверии Нового года.